Zweieinhalb Minuten vor Mitternacht: Wegen Trump tickt Atomkriegsuhr schneller

Laut der Bulletin-Chefin Rachel Bronson hänge dies mit den Worten Donald Trumps über Atomwaffen zusammen. Dabei erklärt die Wissenschaftlerin jedoch nicht genau, welche Worte sie meine. Darüber hinaus würden einige seiner geplanten Minister Zweifel am Klimawandel äußern, was sie ebenfalls dazu bewogen habe, den Zeiger der „Doomsday Clock“ um 30 Sekunden näher an Mitternacht zu stellen.

​Im April 2016 hatte Trump im Wahlkampf erwähnt, es sei ein "Horror, Atomwaffen einzusetzen". Er werde der Letzte sein, der dies tue. Dann ergänzte er jedoch: "Aber ich werde es niemals ausschließen."

Nun erhielt Trump als neuer Präsident der Vereinigten Staaten den Zugang zu den Nuklear-Codes, sprich Atomkoffer.