© AFP 2016/ SAMUEL KUBANI Atomwaffen gegen Russland anwenden? Theresa May antwortet auf heikle Frage

Demnach soll sie für den Umgang mit Russland empfohlen haben, sich Ronald Reagan (US-Präsident 1981-1989) zum Vorbild zu nehmen, der damals mit dem Staatschef der damaligen UdSSR, Michail Gorbatschow, nach dem Prinzip "sich darauf einlassen, aber in Acht nehmen" verhandelt habe. Auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin rate sie, „zusammenzuarbeiten, aber auf der Hut zu sein“. Vor allem bei der Regelung des Konflikts in Syrien müsse mit Russland kooperiert werden.

Am Freitag wird May dann Washington besuchen. Sie soll als erste ausländische Regierungschefin den neuen US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus treffen. Er hoffe, hieß es, mit ihr in einer schwierigen Zeit der Beziehungen zur Europäischen Union einen zuverlässigen Bündnispartner in Europa zu gewinnen. Der Dialog der beiden führenden euroatlantischen Mächte werde auch die Russland-Politik des Westens beeinflussen, merken die Medien an.