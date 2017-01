Lawrow kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz

„Die Teilnahme Sergej Lawrows an der Münchner Konferenz zu Fragen der Sicherheitspolitik steht im Terminplan des Außenministers“, sagte Sacharowa bei einem Briefing am Freitag. In Bezug auf die Zusammensetzung der russischen Delegation machte die Sprecherin zunächst keinen näheren Angaben.

Zuvor war berichtet worden, dass mehr als 500 hochrangige Politiker und Experten aus der ganzen Welt an der diesjährigen Konferenz teilnehmen werden. Die Münchner Sicherheitskonferenz, eine seit 1963 stattfindende Tagung von internationalen Sicherheitspolitikern, Militärs und Rüstungsindustriellen, findet in diesem Jahr vom 17. bis 19. Februar in der bayerischen Hauptstadt statt.