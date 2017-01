Ankara will Flüchtlingsdeal mit Athen platzen lassen

© REUTERS/ Murad Sezer Athen: Oberstes Gericht verweigert Auslieferung türkischer Soldaten

„Ankara unternimmt alle notwendigen Maßnahmen, bis hin zur Aufhebung des bilateralen Abkommens mit Griechenland über die Rücknahme (von Flüchtlingen – Anm. d. Red.)“, zitiert der türkische Sender TRT Haber den Minister.

Das Oberste Gericht in Athen hatte am Donnerstag entschieden, die acht nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei nach Griechenland geflohenen Militärs nicht an ihr Heimatland zu überstellen.

Eine Gruppe türkischer Militärs hatte in der Nacht zum 16. Juli einen Putschversuch unternommen , der aber scheiterte. Der Umsturzversuch kostete rund 300 Menschen das Leben, knapp 1500 weitere wurden verletzt. Ankara beschuldigte den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen, hinter dem Putschversuch zu stecken.

Acht türkische Militärangehörige flohen einen Tag nach dem gescheiterten Putsch per Helikopter in die griechische Stadt Alexandroupolis, wo sie Asyl beantragten.