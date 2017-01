„Ich schlage dem UN-Sicherheitsrat vor, eine Sitzung auf Ebene der Staatschefs durchzuführen und eine Resolution zu verabschieden, die besagen würde, dass ein Atomkrieg unzulässig ist und niemals geführt werden darf“, schrieb Gorbatschow in seinem Beitrag für die Zeitschrift „Time“.

Der Ex-Präsident betonte, dass eine derartige Initiative von Putin und Trump ausgehen solle. Die Gefahr einer nuklearen Auseinandersetzung sei durchaus real. „Die Erklärungen der Politiker und Militärs werden immer kämpferischer, die Verteidigungsdoktrinen immer gefährlicher. Kolumnisten und TV-Moderatoren schließen sich diesem kriegerischen Chor an. Es sieht so aus, als ob sich die Welt auf einen Krieg vorbereiten würde“, so der Ex-Präsident weiter.

Am 25. Januar hatten Senator Edward Markey und das kalifornische Mitglied des Repräsentantenhauses, Ted Lieu, einen Gesetzesentwurf vorgelegt, um das Recht des neuen Präsidenten Donald Trump auf einen möglichen nuklearen Erstschlag einzuschränken. Das neue Gesetz soll es dem US-Präsidenten verbieten, einen nuklearen Präventivschlag ohne vorherige Kriegserklärung durch den Kongress vorzunehmen.

Zuvor hatte Trump auf Twitter geschrieben, die USA sollten ihre Nuklearfähigkeiten erheblich verstärken und ausbauen, „bis sich die Welt in Bezug auf Atombomben besinne“. Später fügte Trump hinzu, dass Amerika im Falle eines Wettrüstens allen überlegen sein würde.