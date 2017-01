„Chronologie verpasster Chancen“: Steinmeier rügt Syrien-Strategie des Westens

„Syrien ist vor allem ein Beispiel für die Handlungsunfähigkeit des Sicherheitsrats“, sagte Steinmeier. „Die Frage ist, wo und wann das Scheitern begonnen hat. Ich halte die Syrien-Krise für eine Chronologie verpasster Chancen. Von Anfang an“, so der Minister weiter.

Steinmeier war nach eigenen Worten nie ein „Sympathisant Assads“. Trotzdem habe er es für notwendig befunden, dem syrischen Präsidenten „Wege der Zusammenarbeit mit dem Westen aufzuzeigen“. Eben aus diesem Grund sei er damals nach Damaskus gereist, obwohl dies auf heftige Kritik seitens Washington und Paris gestoßen sei.

„Man zog es vor, Syrien zum Teil einer imaginären Achse des Bösen zu machen“, betonte Steinmeier. Alle Vorschläge, die der damalige UN-Sondergesandte für Syrien, Kofi Annan, kurz nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Land machte, sollen viele, so Steinmeier, als unannehmbar zurückgewiesen haben, alleine „weil sie nicht das sofortige Ende von Assad vorsahen“.

„Mit etwas mehr Realismus hätten die ersten beiden Syrien-Konferenzen nicht scheitern müssen“, schloss der scheidende Bundesaußenminister.

Bundespräsident Joachim Gauck entließ am Freitag seinen voraussichtlichen Nachfolger als Staatsoberhaupt, den bisherigen Außenminister Frank-Walter Steinmeier, aus seinem Amt. Anschließend ernannte er Sigmar Gabriel zum neuen Außenminister. Die Präsidentschaftswahlen finden in Deutschland am 12. Februar statt.