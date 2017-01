Sacharowa zu Syrien-Waffenruhe: „Wer sich nicht fügt, ist zu vernichten“

Die Waffenruhe in Syrien sei weiter in Kraft, sagte Sacharowa am Freitag. „Wer sich dieser (Waffenruhe) nicht fügt und weiter Kampfhandlugen führt, der ist als kämpfende Einheit zu vernichten.“

Ministry of Defence of the Russian Federation Deir ez-Zor: Russische Langstreckenbomber fliegen wieder auf IS

In Syrien herrscht seit 2011 Krieg, der laut Uno-Angaben bereits mehr als 280.000 Todesopfer gefordert hat. Den Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad stehen von den USA unterstützte Rebellen , aber auch die islamistischen Terrormilizen Daesh (auch Islamischer Staat, IS), al-Nusra-Front und andere gegenüber.

Die russische Luftwaffe fliegt seit September 2015 auf Bitte der Regierung in Damaskus Angriffe gegen Stellungen des Daesh, der al-Nusra-Front und anderer Terrorgruppen in Syrien, die in den vergangenen Jahren weite Teile des vorderasiatischen Landes erobert hatten. Seit Ende Dezember gilt zwischen der Regierungsarmee und den Oppositionsgruppen eine Waffenruhe.

Bereits nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe warnte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, dass gegen die diejenigen Extremisten, die ihre Waffen nicht ruhen lassen, wie gegen die Terrormilizen Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) und al-Nusra-Front vorgegangen werde.