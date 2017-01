„Sie ist ekelhaft“: Trump antwortet Madonna

„Ehrlich gesagt ist sie ekelhaft. Ich glaube, sie hat sich selbst sehr geschadet. Ich glaube, sie hat der ganzen Idee geschadet“, sagte Trump. „Was sie gesagt hat, war eine Schande für unser Land.“

Madonna schockiert mit Demo-Auftritt in Washington

Bei dem Frauenmarsch in Washington am vergangen Samstag hielt Madonna eine wütende Rede gegen Trump. Sie sei sehr böse und habe viel darüber nachgedacht, das Weiße Haus in die Luft zu sprengen, sagte die Sängerin bei ihrem Auftritt. Dabei benutzte Madonna mehrmals Schimpfwörter. Der Sender CNN war sogar gezwungen, die Live-Übertragung von dem Marsch zu unterbrechen und musste sich bei den Zuschauern entschuldigen.

Madonna verteidigte später ihren Auftritt auf Instagram: Ihre Worte seien aus dem Kontext gerissen worden und sie habe nicht zu Gewalt aufrufen wollen, beteuerte die Pop-Diva.

Einen Tag nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump waren in den USA und in anderen Ländern bis zu zwei Millionen Frauen auf die Straßen gegangen. Allein in Washington hatten an dem „Marsch der Frauen“ bis zu 500.000 Menschen teilgenommen, also doppelt so viel wie geplant.