Kanzlerkandidat gegen den Neoliberalismus? - Experte Hajo Funke zu Martin Schulz

Bundestagswahl: Martin Schulz wird Kanzlerkandidat der SPD - Medien

Das mag unter anderem mit seiner Politik und seiner Rolle als Wirtschaftsminister und Vize-Kanzler zu tun gehabt haben, führte der Politologe weiter aus. Martin Schulz habe ein anderes Format. Er sei als Chef des Europäischen Parlaments sehr bekannt. Er sei vor allem als ein Sozialdemokrat bekannt, der sehr viel offener auf die sozialen Probleme zugeht und sie in seiner Politik adressieren wolle — damals schon in Europa nun in Deutschland.

Im Gespräch mit Sputnik-Korrespondent Bolle Selke betonte der Berliner Politikwissenschaftler:

„Man sieht jetzt schon, dass es Veränderungen in den Umfragen gibt. Ich glaube, dass die Umfragewerte von Schulz auf die SPD abfärben werden. Die SPD war nicht glücklich mit dem bisherigen Parteivorsitzenden und möglichen Kanzlerkandidaten Gabriel, es gab viel innerparteilichen, auch zum Teil unnötigen Streit. Das ist mit Martin Schulz so nicht zu erwarten.“

Kanzler-Frage 2017: Schulz liegt schon jetzt deutlich vor Merkel – Umfrage

Die Kandidatur werde, wie man sehen könne, von der Bevölkerung ernst genommen, so Hajo Funke. Sonst käme man nicht auf gleiche Zahlen, was die Wünschbarkeit einer Kanzlerin Merkel oder was die Wünschbarkeit eines Kanzlers Schulz anlangt. Es sei also eine vernünftige Strategie. Wenn, wie manche in der SPD hoffen, die Partei auf 30 Prozent kommt, beständen natürlich später im Jahr andere Optionen als die nur über die CDU/CSU.

Martin Schulz werde als Politiker wahrgenommen, der weiter links steht als Gabriel, meint Professor Funke:

„Er hat das auch selbst in einer zentralen Frage kundgetan, indem er sagte, dass für ihn die soziale Gerechtigkeit im Vordergrund stehe. Er wolle die Leute da abholen, wo sie Probleme haben. Er sei jemand — so könnte man es weiterführen – der die Kommunalpolitik kennt aus dem Ort, in dem er selber Bürgermeister war — und das kommt an. Das nehmen die Menschen offenbar in einem erstaunlichen Maß als glaubwürdig an. Mit diesem Pfund kann er wuchern und tatsächlich eine veränderte Strategie entwickeln, die sagt: Wir müssen nicht nur sparen. Wir müssen nicht nur Schäuble folgen. Wir müssen nicht nur Schulden tilgen. Sondern wir müssen in Wachstum investieren, In Infrastruktur, in Ausbildung und vor allem in Kinder und Jugendliche — und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und anderswo. Das wäre eine tatsächlich entschiedene Veränderung des bisherigen, oft als neoliberal qualifizierten Kurses der Bundesrepublik Deutschland."

Was die Beziehungen zu Russland anbelange, da habe der zukünftige mögliche Bundespräsident Steinmeier immer drauf gesetzt, dass man — und das habe er sehr betont — sich als Nachbarn und nicht als Feind begreifen müsse. Professor Funke betont:

„Ich habe Martin Schulz in der Europapolitik so erlebt, dass er sehr abgewogen agiert hat, etwa gegenüber Erdogan, und sich damit auch als internationaler Politiker gezeigt hat, der womöglich flexibler ist als Merkel und in der internationalen Finanz- und Wirtschaftspolitik als Schäuble. Das sind Chancen, die wir noch gar nicht genügend ausbuchstabieren können, wenn wir etwa nur auf den US-Präsidenten schauen.“