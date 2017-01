Hausverbot: AfD-Politiker Höcke bekommt seine 180° Wende vor KZ Buchenwald

Über das Hausverbot in Buchenwald habe der Politiker bei dem Versuch erfahren, zur Kranzniederlegung in der Gedenkstätte Buchenwald am Freitagnachmittag zu gelangen . Davor hatte Thüringens Landtagspräsident Christian Carius (CDU) Höcke den Zugang zu der Gedenkveranstaltung am Freitagvormittag im Landesparlament in Erfurt verwehrt. Dies sei damit begründet worden, dass seine Anwesenheit „als Provokation verstanden werden könnte“.

Höcke hatte auf einer Veranstaltung in Dresden mit Verweis auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: „Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Außerdem sprach er von einer „dämlichen Bewältigungspolitik“ und forderte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Das Ganze war bundesweit auf großen Protest gestoßen. Höcke selbst ruderte danach zurück und sagte, er wäre falsch verstanden worden.

„Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag verurteilt das Verhalten von Landtagspräsident Christian Carius (CDU) im Vorfeld der heutigen Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus aufs Schärfste. Die Ausgrenzung der AfD-Fraktion stellt einen gravierenden Verstoß gegen die parlamentarischen Gepflogenheiten dar“, heißt es in einer Stellungnahme der AfD-Fraktion zu den heutigen Ereignissen im Thüringer Landtag.