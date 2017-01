“Wir brauchen sie hier nicht”: Trump setzt Aufnahme von Flüchtlingen aus

© AFP 2016/ MLADEN ANTONOV 85.000 Flüchtlinge fanden in USA Zuflucht

„Wir brauchen sie hier nicht. Wir müssen sicher sein, dass wir keine Bedrohungen mehr ins Land lassen, gegen die unsere Soldaten im Ausland kämpfen“, so Trump.

Laut Reuters beinhaltet der Präsidentenerlass nicht die Schaffung von Sicherheitszonen in Syrien. In dem Dokument ist zugleich vorgesehen, die Aufnahme syrischer Flüchtlinge zu verbieten und den Einlass aller anderen Flüchtlinge für 120 Tage auszusetzen.

Der Erlass schränkt außerdem die Aufnahme von Flüchtlingen auf 50.000 Personen im Finanzjahr 2017 ein.

© REUTERS/ Aaron P. Bernstein Mit Vergleich von Migranten mit Giftschlangen sorgt Trump erneut für Aufsehen

Wie die „Washington Post“ schreibt, legt das Dokument die Aussetzung der Visaausstellung für Bürger aus sieben Ländern fest, in denen der Islam als Hauptreligion praktiziert wird.

Trump hatte ebenfalls am Samstag erklärt, dass die Christen, die in Syrien Verfolgungen ausgesetzt sind, ein Vorrecht auf den Erwerb des Flüchtlingsstatus in den USA erhalten sollen.

Die „New York Times“ hatte am Donnerstag ein Dokument veröffentlicht, laut dem der US-Präsident die Einrichtung von Sicherheitszonen für Flüchtlinge in Syrien plane, wo sie „auf eine endgültige Lösung, etwa die Heimrückführung oder die potentielle Umsiedlung in dritte Länder, warten könnten“. Trump bestätigte seine Absicht später.