Russlands Botschaft kommentiert Mays USA-Besuch mit Gedicht

"Engage but beware",

Prime Minister said.

As far as we’re aware,

Cold War was long dead #PoemsAboutTrumpAndMay — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 27, 2017

​„‘Zusammenarbeiten, aber auf der Hut sein‘“, warnt die Premierministerin.

Soviel wir wissen, ist der Kalte Krieg ja längst vorbei.“ So würde eine Übersetzung ins Deutsche lauten.

Am Donnerstag hatte May in einer Rede vor Abgeordneten der Republikaner in Philadelphia erklärt, der Westen müsse aus der Position der Stärke mit Russland zusammenwirken, aber bemüht sein, dabei Konflikte zu vermeiden.

Was die Regelung der Situation in Syrien betrifft, so meinte May, Großbritannien und die USA könnten nach dem Prinzip „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ mit Russland kooperieren. In Bezug auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin empfahl sie, „zusammenzuarbeiten, aber auf der Hut zu sein“.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May wurde als erster ausländischer Staatsgast von US-Präsident Donald Trump eine Woche nach seinem Amtsantritt am Freitag in Washington empfangen. Der neue Präsident ist ein vehementer Befürworter des Brexit.