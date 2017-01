Beide hätten zudem bekräftigt, wie wichtig eine enge deutsch-amerikanische Zusammenarbeit für Sicherheit und Wohlstand ihrer Länder sei. „Sie drückten beide die Absicht aus, die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen.“

Darüber hinaus sprachen Merkel und Trump über den Kampf gegen den Terrorismus, die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika, über die Beziehungen zu Russland und den Konflikt in der Ostukraine. Trump habe Merkels Einladung zum G20-Gipfel in Hamburg im Juli angenommen und „seine Freude ausgedrückt, sie bald in Washington zu begrüßen“.

Am Samstag hatte Trump bereits mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert.