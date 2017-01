IMAGE: Protest at JFK airport, New York, over Trump's executive action on immigration



Etwa 300 Menschen mit Lautsprechern und Plakaten versammelten sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters vor dem vierten Terminal des JFK-Flughafens. Die Demonstranten sollen Parolen wie „Nein zu Hass, nein zu Angst“ und „Muslime sind hier willkommen“ gerufen haben. Unter anderem wurden Medienangaben zufolge auch Forderungen nach Trumps Amtsenthebung und der Abschiebung seiner Ehefrau Melania Trump laut.

​​Den Protesten schlossen sich sogar New Yorker Taxifahrer an, die sich weigerten, Menschen von dem Terminal abzuholen, in dem die muslimischen Migranten festgesetzt wurden.

Am Samstag wurde berichtet, dass mehrere Flüchtlinge an US-Flughäfen festgesetzt wurden – zwölf von ihnen am JFK Airport in New York. Diese Maßnahme war die Folge des von Trump unterzeichneten Dekrets vom Vortag, das weitreichende Einreisebeschränkungen für Flüchtlinge vorsieht. Ziel dieses Erlasses sei es, „radikale islamische Terroristen aus dem Land fernzuhalten“. Der Einreisestopp gilt vor allem für Flüchtlinge aus muslimischen Ländern und soll vorerst 120 Tage dauern. Für Kriegsflüchtlinge aus Syrien gilt der Einreisestopp sogar auf unbestimmte Zeit.

Wie am heutigen Sonntag bekannt wurde, hat ein New Yorker Gericht die Ausweisung von den festgehaltenen Migranten aus den USA untersagt. Bundesrichterin Ann Donnelly verfügte am Samstagabend, dass keiner der Betroffenen ausgewiesen werden darf, wenn er eine gültige Einreiseerlaubnis besitzt.