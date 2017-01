Trump lässt Pentagon nach neuen Verbündeten gegen IS suchen

Laut dem Memorandum, das Trump am Samstag unterzeichnete, muss das Pentagon dem Präsidenten einen entsprechender Entwurf innerhalb von 30 Tagen vorlegen. Einer der Punkte des Dokuments soll die „Identifizierung neuer Koalitionspartner im Kampf gegen den IS und neuer Maßnahmen zur Stärkung der Koalitionspartner und deren Verbündeten“ vorsehen.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Telefonat Putin-Trump beendet: Kampf gegen IS im Focus

Zuvor hatte das Weiße Haus in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Russland betont, die USA seien zu einer Kooperation mit jedem Land bereit, die dieselben Ziele in dieser Frage teilten.

Dieses Thema wurde auch beim ersten Telefonat zwischen Trump und dessen russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Samstag erörtert. Die beiden Staatschefs sprachen sich laut Kremlsprecher Dmitri Peskow für eine Koordinierung ihrer Aktionen zur Vernichtung des IS und anderer Terrorgruppierungen in Syrien aus.