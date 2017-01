Befreites Aleppo: Russland unterstützt Tausende syrische Heimkehrer

Mit der Unterstützung durch das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien haben bereits mehr als 60.000 Syrier in Aleppo, Damaskus, Latakia und Hama in den letzten Tagen insgesamt über 50 Tonnen Lebensmittel , Medizin und Bedarfsartikel erhalten, so Konaschenkow.

Aleppo steht mittlerweile unter der Kontrolle der syrischen Regierungstruppen, die es im Dezember von den Terroristen befreit hatten.

Russisches Militär erstaunt: Internationale Hilfe für befreites Aleppo bleibt aus

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit März 2011. Gegen die syrischen Regierungstruppen kämpfen unterschiedliche bewaffnete Gruppen.