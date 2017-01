Warum London wieder Zerstörer ins Schwarze Meer schickt

Der Torpedobootszerstörer HMS Diamond mit 60 Marinesoldaten und Raketen-Ausrüstung soll sich an die ukrainische Küste begeben. Laut Medienberichten soll der Zerstörer 650 britische Soldaten sichern, die an „geheimen Übungen“ in der Ukraine beteiligt sind.

„Großbritannien gibt damit ein klares Zeichen, dass wir die Demokratie in der ganzen Welt schützen und die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine unterstützen“, wird der britische Verteidigungsminister Michael Fallon von dem Blatt zitiert.

Im Dezember hatte der russische Generalstabschef Valeri Gerassimow von zunehmenden Nato-Aktivitäten in der Barentssee , der Ostsee und im Schwarzen Meer berichtet. Die Allianz verstärkt ihm zufolge ihre Kräfte auch an den Grenzen zu Russland. Laut Moskau hat dieses Vorgehen einen destruktiven und provokativen Charakter.