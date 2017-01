Ex-EU-Nato-Chef plädiert für mehr Kooperation mit Russland

„Der Kampf gegen Drogen, den Terrorismus und die Piraterie, das gemeinsame Handeln in der Arktis, die Rüstungskontrolle, die wissenschaftliche, geschäftliche sowie diplomatische Zusammenarbeit – es gibt viele Bereiche, in denen wie kooperieren können“, wird Stavridis von der Zeitung „The Hill“ zitiert.

„Wir müssen einander konfrontieren, wenn das notwendig ist, aber wir müssen kooperieren, wenn wir das können“, sagte er weiter. Die neue US-Administration unter Präsident Donald Trump würde ebenso danach streben.

Der ehemalige Nato-Befehlshaber in Europa, der Admiral im Ruhestand James Stavridis, hatte als Favorit für die Spitze des US-Außenministeriums gegolten. Der neu gewählte US-Präsident aber hatte den Chef des Ölunternehmens Exxon Mobil, Rex Tillerson , ernannt. Stavridis zufolge haben der neue Außenminister Tillerson und Verteidigungsminister James Mattis „sehr tiefgreifende Kenntnisse von den Problemregionen der Welt“.