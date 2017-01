EU fürchtet „Ansteckungsgefahr“ von Trumps Terrorschutzgesetz

© AP Photo/ Yorgos Karahalis Trump beschuldigt Medien der Fehlinterpretation seines Terrorschutz-Dekrets

Zuvor hatte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sein Bedauern zum Ausdruck gebracht, dass mehrere EU-Länder erstmals in der Geschichte Europas die gefassten Beschlüsse in einem so empfindlichen Bereich wie der Asylgewährung nicht erfüllt hätten. Europa befürchtet nun, dass Terroristen unter dem Deckmantel von Flüchtlingen in die EU geschleust werden könnten.

Am Freitag hatte Donald Trump den Erlass „Über den Schutz der Nation vor der Einreise ausländischer Terroristen“ unterzeichnet und somit das gesamte Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen aus anderen Ländern für 120 Tage ausgesetzt. Außerdem dürfen Bürger einiger vorwiegend muslimischer Länder für mindestens 90 Tage nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen. Nach Angaben der Agentur Reuters betrifft das die Bürger aus dem Irak, dem Iran, dem Jemen, Libyen, Somalia, dem Sudan und Syrien.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump warnt McCain und Graham vor Entfesselung eines Dritten Weltkriegs