Lawrow: Moskau und Washington können gemeinsam IS bekämpfen - bei politischem Willen

„Was eventuelle Formen der Zusammenarbeit mit Washington im Anti-IS-Kampf betrifft, ist dies die wichtigste Priorität Russlands und der USA in der internationalen Arena. Dies wurde bei dem Telefongespräch zwischen den zwei Präsidenten am 28. Januar offensichtlich bestätigt. Ich sehe hier praktisch unbeschränkte Möglichkeiten, wenn ein politischer Willen gezeigt wird und wenn unsere Militärs die Bereitschaft bekunden, diesen politischen Willen in konkrete Vereinbarungen und ein konkretes Vorgehen umzuwandeln“, so Lawrow.

Bei dem Telefonat am Samstagnachmittag hatten Trump und Putin nach Angaben aus Moskau unter anderem vereinbart, die bilateralen Beziehungen auf „Augenhöhe“ anzustreben, Wirtschaftskontakte wiederherzustellen und den Anti-IS-Kampf besser zu koordinieren. Auch der Konflikt in der Ukraine kam dabei zur Sprache.