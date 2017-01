„Ich bin bereit, jenen, die in Kanada in eine schwierige Lage geraten sein könnten, zu versichern, dass ich meine Autorität als Minister dazu nutzen werde, um jenen zeitweiliges Asyl zu gewähren, die dies brauchen“, so Hussen

Wie der Minister ergänzte, würden die neuen Regeln der US-Einwanderungspolitik allerdings nicht diejenigen Menschen betreffen, die als zweite Staatsbürgerschaft die kanadische besitzen. Hussen zufolge leben in Kanada etwa 35.000 Menschen, die auch den Pass eines der sieben vom US-Einreisestopp betroffenen Länder haben.

Premier Justin Trudeau veröffentlichte diese Regelung auch in seinem Twitter-Profil:

Zuvor hatte Trudeau sich von Trumps neuem Dekret abgegrenzt, indem er bei Twitter ein Foto veröffentlichte, das ihn mit einem Flüchtlingsmädchen zeigt. In Kanada seien Flüchtlinge willkommen — unabhängig ihrer Religion, betonte Trudeau auch noch einmal nach dem Terroranschlag von Sonntagabend auf eine Moschee in Quebec.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump warnt McCain und Graham vor Entfesselung eines Dritten Weltkriegs

Donald Trumps neues Terrorschutz-Dekret sieht vor, die Einreise von Flüchtlingen aus Konfliktzonen in die USA einzuschränken. Das Dekret über den Schutz der USA vor Terrorismus war Trump zufolge dazu in Kraft getreten, um keine radikalen Islamisten ins Land zu lassen. Es stoppt die Flüchtlingsaufnahme: aus Syrien für unbestimmte Zeit, aus anderen Ländern für 120 Tage. Außerdem verbietet es Bürgern aus besonders gefährdeten Ländern die Einreise in die USA für 90 Tage. Medien zufolge betrifft das insbesondere Bürger aus Syrien, dem Iran und Irak, aus Libyen, Somalia, dem Sudan und Jemen.