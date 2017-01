Britische Bank Natwest sieht von Auflösung der RT-Konten ab

RT hatte im Oktober mitgeteilt, dass alle Konten des Senders in Großbritannien unwiderruflich gesperrt worden seien. Zum Beweis veröffentlichte RT auf seiner Webseite einen Brief der zur RBS-Gruppe gehörenden Bank NatWest, in dem das Geldinstitut ankündigt, alle RT-Konten innerhalb von drei Monaten zu schließen.

Chefredakteurin Margarita Simonjan bezeichnete damals das Vorgehen der britischen Bank als „unangekündigte Sanktionen“ der USA und Großbritanniens. „Gelobt sei die Meinungsfreiheit!“, schrieb sie auf Twitter. RT berichtet kritisch über die Politik Londons und Washingtons.