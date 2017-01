Rivalität mit den USA im Nahen Osten: „Neue Möglichkeiten für russische Diplomatie“

Die russische Onlinezeitung vz.ru schreibt im Hinblick auf das jüngste Telefongespräch zwischen dem russischen und dem US-Präsidenten, Donald Trumps Initiative zu mehr Koordination mit Russland im Kampf gegen die Terrorgruppe IS schüre zwar den Optimismus, sei aber generell nicht in der Lage, die Rivalität um den Einfluss im Nahen Osten abzuschaffen.

„Seit Beginn des Arabischen Frühlings vor sechs Jahren erlitt der Einfluss der USA in der Region einen äußerst herben Rückschlag, während der Einfluss Russlands spürbar zunahm. Russland schaffte ein Comeback und konnte seine politischen Positionen im Nahen Osten praktisch wieder auf jenen Stand bringen, den die Sowjetunion vor vierzig Jahren erreicht hatte“, so der Kommentar.

Das Ringen um den Einfluss zwischen Russland und den USA bleibe, auch wenn es ihnen gelinge, die IS-Gruppe gemeinsam zu zerschlagen. Dieses Ringen betreffe nicht nur die Region im Allgemeinen, sondern auch einzelne Länder: „Es war kein Zufall, dass auch der arabisch-israelische Konflikt zu den Themen des jüngsten Telefongesprächs zwischen Putin und Trump zählte. Denn ausgerechnet die palästinensische Regelung wird zum Thema Nummer Eins aufsteigen, sobald es gelingt, die IS-Gruppe in die Wüste zu vertreiben und eine Waffenruhe in Syrien zu erzielen.“

„Hat Putin vielleicht Trump gefragt, ob dieser tatsächlich vorhat, die US-Botschaft in Israel aus Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen? Denn dieser Schritt könnte alle Versuche der Regierung in Moskau vereiteln, Netanjahu und Abbas an den Verhandlungstisch zu bringen. Eine ganz andere Sache wäre es, wenn sich Putin und Trump darauf verständigen würden, in Sachen Palästina äußerst akkurat vorzugehen“, kommentiert vz.ru.

Auch die Situation um das iranische Atomprogramm sei beim Telefonat der beiden Präsidenten erörtert worden: „Das Thema wurde wahrscheinlich von Trump angesprochen. Er hatte ja eine Revision auf diesem Gebiet angekündigt – das war ein einer der Schwerpunkte seines Wahlprogramms gewesen. Dabei begreift man in Washington, dass jeder Versuch, das 2015 geschlossene Abkommen mit dem Iran jetzt in Zweifel zu ziehen, eine Reihe von Fragen beeinträchtigen wird – darunter auch die Möglichkeit, den Anti-IS-Krieg in Syrien und im Irak mit Russland und dem Iran zu koordinieren, aber auch die Beziehungen mit Russland im Allgemeinen. Niemand in der Welt – abgesehen von Israel und Saudi-Arabien – wird die USA bei ihrem Druck auf den Iran unterstützen.“

Der russische Politik-Experte Viktor Olewitsch schreibt in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung „Iswestija“: „Die harte proisraelische Position des Weißen Hauses und die sich in den USA verbreitenden antiarabischen und antimuslemischen Stimmungen schaffen neue Möglichkeiten für die russische Diplomatie im Nahen Osten und sind in der Lage, für Russland den Ruf eines sichereren und vertrauenswürdigen Vermittlers bei der Friedensregelung zwischen den Israelis und den Palästinensern mit der Zeit zu ermöglichen.“

„Bei den Beziehungen mit seinen strategischen Partnern sollte Moskau allerdings äußerst vorsichtig sein in Bezug auf die von Washington gestellten Bedingungen. Sonst läuft Russland das Risiko, seine derzeitigen Verbündeten zu verlieren und keine neuen zu bekommen“, mahnt Olewitsch.