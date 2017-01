Tusk: Regierung unter Trump stellt 70 Jahre US-Außenpolitik in Frage

„Die Änderungen in Washington versetzen die EU in eine schwierige Situation. Die neue US-Administration stellt scheinbar die Außenpolitik der USA der vergangenen 70 Jahre infrage“, so Tusk in Bezug auf das jüngst von Donald Trump unterzeichnete Terrorschutz-Dekret.

EU fürchtet „Ansteckungsgefahr" von Trumps Terrorschutzgesetz

Am Freitag hatte der neue US-Präsident den Erlass „Über den Schutz der Nation vor der Einreise ausländischer Terroristen“ unterzeichnet und somit das gesamte Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen aus anderen Ländern für 120 Tage ausgesetzt. Außerdem dürfen Bürger einiger vorwiegend muslimischer Länder für mindestens 90 Tage nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen.