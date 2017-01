Heftige Kämpfe: Donbass appelliert nun auch an Trump

Die Präsidenten von Russland und den USA und die deutsche Kanzlerin sollen den ukrainischen Staatschef Poroschenko unter Druck setzen, damit dieser den Krieg stoppt und seine Wirtschaftsblockade gegen den Donbass aufhebt, so der Appell, der am Dienstag vom Lugansker Informationszentrum veröffentlicht wurde. „Zwingt Poroschenko aufzuhören, auf friedliche Bewohner zu schießen (…). Tut das, bevor es zu spät ist, bewahrt uns vor einer humanitären und Umweltkatastrophe.“

In den vergangenen Tagen sind die Kämpfe in der Ost-Ukraine wieder aufgeflammt. Es soll Dutzende Tote gegeben haben. Beide Seiten – die Regierungsarmee und die Volksmilizen – werfen sich gegenseitig vor, eine Offensive versucht zu haben. In Donezk wurde ein Umspannwerk – vermutlich durch ukrainischen Beschuss – beschädigt. Als Folge wurden etwa 200 Bergleute in einer Kohlengrube blockiert.

Im Osten der Ukraine schwelt seit rund zwei Jahren ein militärischer Konflikt. Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk geschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich vom Februar in Kiew nicht anerkannt und unabhängige „Volksrepubliken“ ausgerufen hatten.

Bei den Gefechten zwischen dem Kiew-treuen Militär und örtlichen Bürgermilizen sind laut UN-Angaben mehr als 9500 Menschen ums Leben gekommen. Formell gilt seit September 2015 in der Region eine Waffenruhe.