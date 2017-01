Trump sorgt für unberechenbare EU-Zukunft? Tusk nennt größte Bedrohungen für Europa

© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert Tusk: Regierung unter Trump stellt 70 Jahre US-Außenpolitik in Frage Tusk sind die aktuellen Herausforderungen für die EU „gefährlicher als je zuvor seit der Unterzeichnung des Vertrags von Rom“ vor 60 Jahren. Dabei gehe es um „externe“ Bedrohungen, die „mit der neuen geopolitischen Lage in der Welt und rund um Europa“ verbunden seien.

Dazu zählen Tusk zufolge China, Russland, die Lage im Nahen Osten und Afrika, wo „Terror und Anarchie“ unter der Schirmherrschaft des radikalen Islams herrschen, sowie „beunruhigende Erklärungen der neuen amerikanischen Administration“. All dies mache „unsere Zukunft höchst unberechenbar“, so der Politiker.

„Vor allem der Wechsel in Washington bringt die Europäische Union in eine komplizierte Situation; die neue Regierung scheint, die amerikanische Außenpolitik der vergangenen 70 Jahre infrage zu stellen“, so der Präsident des Europäischen Rats.