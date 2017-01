Das Manöver dauerte RT zufolge etwa eine Stunde. 3500 US-Soldaten seien dafür am frühen Montagmorgen am Übungsplatz eingetroffen. Eine gepanzerte US-Brigade demonstrierte ihre Bereitschaft, eine „unwahrscheinliche Aggression seitens Russland“ abzuwenden, wie Hodges sie bezeichnete. Der beste Weg einen Angriff zu verhindern, den er für unwahrscheinlich halte, sei eine starke „Abschreckungs-Fähigkeit“ zu demonstrieren.

Duda stimmte dem Generalleutnanten zu: „Ich glaube, diese Präsenz wird die transatlantische Verbindung und unsere kollektive Sicherheit weiter stärken.“

Die US-Armee hat im Rahmen der Nato-Operation „Atlantic Resolve“ („Atlantische Entschlossenheit“) mehr als 2800 Einheiten an Militärtechnik nach Europa verlegt. Die Stärkung der Nato-Ostflanke erfolgt logistisch über Deutschland: Die US-Frachter bringen das Kriegsgerät nach Bremerhaven, von da aus wird es per Zug und Militärkonvoi nach Polen sowie in andere Stationierungsorte im Baltikum gebracht. Am 12. Januar trafen die Panzer im polnischen Żagań ein.

Mehreren Medienberichten zufolge handelt es sich auch um die umfangreichste Entsendung einer US-Panzerbrigade nach Europa seit dem Ende des Kalten Krieges.