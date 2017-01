Syrien-Gespräche in Genf auf 20. Februar verschoben

#BREAKING UN peace talks on Syria delayed until February 20: diplomats — AFP news agency (@AFP) 31 января 2017 г.

Dies bestätigte auch der UN-Gesandte für Syrien, Staffan de Mistura, vor dem UN-Sicherheitsrat, meldet die russische Agentur RIA Novosti. Dank dieser Verschiebung solle die syrische Opposition mehr Zeit für die Vorbereitung der Gespräche erhalten.

Zuvor hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow mitgeteilt, dass die Syrien-Gespräche in Genf auf Ende Februar verschoben worden seien.

© REUTERS/ Denis Balibouse Syrien-Gespräche in Genf verschoben

Bei den Syrien-Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana am 23. und 24. Januar mit den Delegationen der syrischen Opposition war ihnen ein von Russland konzipierter Verfassungsentwurf für das Land übergeben worden. Die Vertreter der Opposition lehnten dessen Erörterung jedoch ab, was sie damit begründeten, dass es ihnen in erster Linie um die Unterstützung der Waffenruhe gehe, nicht aber um die Ausarbeitung einer neuen Verfassung für Syrien.