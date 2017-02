„Wir rufen unsere arabischen Freunde dazu auf, sich der russischen Initiative anzuschließen, und auf Grundlage des Artikels 41 der UN-Satzung ein umfassendes Handels- und Wirtschaftsembargo gegen all diejenigen Territorien zu verhängen, die der sogenannte Islamische Staat kontrolliert“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch bei der Eröffnung des Russisch-Arabischen Kooperationsforums in Abu Dhabi.

Die Eindämmung der Terrorgefahr bleibe die wichtigste Aufgabe für alle Länder der Welt sowie für die Uno, so Lawrow.