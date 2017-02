Anti-IS-Kampf im Irak: Moskau versorgt Bagdad mit Waffen - Lawrow

„Wir sind solidarisch mit dem irakischen Volk in dessen Kampf gegen den IS, unterstützen das scharfe Vorgehen der irakischen Regierung zur Übernahme der Kontrolle über die von Terroristen besetzten Territorien des Landes. Wir tragen zu diesem Kampf bei und stärken die Kampfbereitschaft der irakischen Streitkräfte, indem wir russische Waffen und Militärtechnik in den Irak liefern“, so Lawrow.

Zudem sei es wichtig, den Mossul-Einsatz zu vollenden. Dabei müssten aber unbedingt Maßnahmen zum Schutz der Zivilisten berücksichtigt werden.