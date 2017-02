Wer tötet da immer wieder Assad?

© REUTERS/ Faisal Al Nasser Syrischer Abgeordneter: Saudis boten uns Geld für Abkehr von Assad an

„Der Lebenswillen der Syrer ist einer der wichtigsten Faktoren der Standfestigkeit Syriens vor sämtlichen Herausforderungen. Syrische Industrielle, die ihre Tätigkeit trotz eingetretener Verluste nicht aufgeben, sind die Quelle unsres nationalen Stolzes“, sagte Assad bei dem Treffen mit den Geschäftsleuten, von denen mehrere ihre Fabriken wegen des Krieges verloren und trotzdem wieder kleine Werkstätte eröffneten.

Assad muss Jahr für Jahr Gerüchte über seinen angeblichen Tod oder eine schwere Erkrankung dementieren. Einige Tage vor den Nachrichten über einen Schlaganfall, war berichtet worden, dass ein iranischer Leibwächter den syrischen Staatschef erschossen haben sollte.

„Die Gerüchte erscheinen dann, wenn die politische und militärische in Syrien nicht dem entspricht, was sie (die Auftraggeber – Anm. der Red.) für Syrien in den vergangenen Jahren wollen“, kommentierte Assads Administration am 27. Januar. Diese Fake-Berichte widerspiegelten nur die Wünsche derer, die sie schrieben, hieß es. Ziele und Finanzierungsquellen der Zeitungen, in denen solche Fake-Nachrichten erscheinen, seien bekannt.

Im November 2015 erschienen in den Massenmedien der Golfstaaten Informationen über einen Schlaganfall des syrischen Präsidenten. Im Februar 2016 verbreitete der TV-Sender Al-Arabiya dieselbe Fake-Nachricht.

„Ermordet“ wird der syrische Präsident seit dem Beginn des Bürgerkrieges fast „regelmäßig“. Im März 2013 sollen unbekannte Kämpfer Assad bei einem Gefecht in Damaskus ums Leben gebracht haben. Im März und Dezember 2015 gab es Medienberichte, dass Assad von einem Leibwächter ermordet worden sei.