Auf Melanias Spuren: Slowenien hofft auf Touristen-Boom dank First Lady

© AFP 2016/ MOLLY RILEY Donald und Melania: Erster Tanz des Präsidentenpaars – VIDEO

Wer mit eigenen Augen sehen möchte, wo Melania lebte, studierte und arbeitete, findet jetzt bei slowenischen Urlaubsanbietern das passende Programm: eine Tour auf den Spuren der First Lady.

Vier Millionen ausländische Reisende haben laut der Agentur Slowenien im vergangenen Jahr besucht – ein Plus von neun Prozent zu 2015. Die Ehefrau des damaligen Präsidentschaftskandidaten und heutige First Lady ist sicherlich auch ein Grund für die wachsende Beliebtheit Sloweniens bei den Urlaubern.

Melania wurde 1970 in der kleinen Ortschaft Novo mesto im Südosten Sloweniens geboren, wuchs jedoch etwa 50 Kilometer nördlich davon, in Sevnica auf. Nach dem Abbruch ihres Architektur- und Designstudiums an der Universität von Ljubljana zog sie in die italienische Mode-Metropole Mailand.