„Die Ukraine hat die Kampfhandlungen nur deshalb begonnen, weil Russland und Amerika versucht hätten, Berührungspunkte zu finden. Da ihm klar war, dass die Ukraine nichts zu erwarten habe, erteilte Poroschenko den Befehl zum Angriff auf die Volksrepublik Donezk“, wird Sachartschenko von der Donezker Nachrichtenagentur DAN zitiert.

Die Lage an der Berührungslinie im Donbass sei ihm zufolge weiter kritisch.

„Den dritten Tag schon versuchen die ukrainischen Militärs, nach Donezk und Makejewka durchzubrechen. Es sind schwere Gefechte. Die Ukraine erleidet hohe Verluste. Doch der Feind wird nicht durchkommen“, fuhr Sachartschenko fort.

Zuvor berichteten Medien von einer Zuspitzung der Situation in der Industriezone von Awdejewka. Die Ukraine erklärte, „prorussische bewaffnete Formationen“ würden angeblich seit Sonntag, dem 29. Januar, in diesem Raum intensiven Artilleriebeschuss führen.

Die Volksrepublik Donezk meldete ihrerseits Gefechte und massiven ukrainischen Beschuss am Stadtrand von Donezk. Wegen der Angriffe blieb die Stadt Awdejewka ohne Wasser-, Wärme- und Stromversorgung. In der Stadt gilt der Ausnahmezustand.

In den vergangenen Tagen sind die Kämpfe in der Ost-Ukraine wieder aufgeflammt. Es soll Dutzende Tote gegeben haben. Beide Seiten – die Regierungsarmee und die Volksmilizen – werfen sich gegenseitig vor, in die Offensive gegangen zu sein. In Donezk wurde ein Umspannwerk – vermutlich durch ukrainischen Beschuss – beschädigt. Infolgedessen sollen etwa 200 Bergleute in einer Kohlengrube festgesessen haben.