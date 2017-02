Schulz war nicht in die Koalitionsdisziplin eingebunden und könnte voll auf Attacke gehen, wie Hempel im Interview mit Sputnik-Korrespondent Nikolaj Jolkin sagt. „Schulz war nie Teil des Juniorpartners SPD in der großen Koalition. Auch zu erwartende Vorwürfe, die der politische Gegner in den nächsten Monaten bringen wird, greifen dort nicht, die SPD sei schließlich auch verantwortlich für die derzeitige Lage in Deutschland.“

Das aber wiederum gelte nicht für den SPD-Kanzlerkandidaten, sondern nur für die Partei. Nach der Antrittsrede von Schulz will Hempel – wie alle Sozialdemokraten – ein Gefühl des Aufbruchs in der SPD spüren, des Rucks, den Schulz angedeutet habe, und „vor allen Dingen diese unglaubliche Mobilisierung, die dann auf die Wählerschaft übertragen werden muss. Dann hat Martin Schulz durchaus reale Chancen, Angela Merkel sehr gefährlich zu werden.“

In aktuellen Umfragen, so Hempel, liege er auf Augenhöhe mit Merkel – 41 zu 41 Prozent –, wenn die Bundesbürger die Möglichkeit hätten, den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin direkt zu wählen. „Das ist ein Wert, der sich innerhalb kürzester Zeit um 10 bis 12 Prozent nach oben bewegt hat. Er schlägt leider aber nicht auf die Partei durch. Die SPD liegt im Schnitt bei 23 Prozent, die CDU/CSU bei 33 bis 35 Prozent. Das ist noch ein weiter Weg.“

Als Beispiel nennt Hempel die Rheinland-Pfalz-Wahl, wo ein ähnlich großer Rückstand von Malu Dreyer letztlich gar in einen Sieg umgemünzt werden konnte. „So kann man sehen, wie hoch die Chancen sind, wenn man eigene Partei und neue oder verlorene Zielgruppen mobilisiert“, meint Hempel.

Aus für GroKo?

Es gebe jetzt eine neue Qualität in der Bewertung, stellt Hempel fest: „Schulz hat klargemacht, die SPD will stärkste Partei werden. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Ziel ausgeben müssen, um eine Machtperspektive zu haben und eine Koalitionsbildung aus einer Position der Stärke heraus anzubieten.“

Hempel könne sich Schulz nicht als Vizekanzler unter Merkel vorstellen. „Das ist für ihn und für die SPD kein Ziel. Eine Erneuerung der Koalition unter diesen gleichen Vorzeichen wäre das falsche Zeichen. Es ist nicht Aufbruch, sondern es wäre weiter so wie bisher“, meint Hempel.

Momentan trenne diese drei Parteien mehr, als sie eint. „In der Außenpolitik gibt es erhebliche Unterschiede in der Auffassung, wie man als Regierungskoalition agieren möchte“, so der Moskauer FES-Chef. „Wenn es rechnerisch möglich sein sollte, was sich im Moment in den Umfragen demoskopisch so nicht niederschlage, sei es gar vorstellbar, dass „sich verhärtete Positionen aufweichen, und es Kompromisse geben wird, die möglicherweise zu einer Koalition führen.“

© AP Photo/ Michael Sohn EU-Europa sortiert sich neu - Merkel ist die leibhaftige Vergangenheit

Wichtig sei vor allem, dass das Personaltableau der drei Parteien sich verstehe. Bislang sei eben auch schwierig, dass „die handelnden Personen im Moment noch nicht zueinander finden.“ Hempel führt zwei Beispiele auf Landesebene an: Berlin mit Rot-Rot-Grün, „wo das Regieren schwierig ist und nicht gerade,Appetit macht‘, das auch im Bund zu versuchen, und in Thüringen unter anderen Vorzeichen mit einem linken Ministerpräsidenten, wo eine rot-rot-grüne Koalition relativ gut funktioniert. Es ist aber nicht vorstellbar, dass sich die SPD einen Kanzler wünscht, der aus der linken Partei kommt.“

Schulz‘ SPD gegen AfD

Vor allem das Gerechtigkeitsthema sei nach Meinung von Hempel das, was die SPD der AfD und den nahestehenden Kräften entgegenstelle. „Die Flüchtlingsdebatte beinhaltet indirekt die durchaus nachvollziehbare Abstiegsangst vieler Menschen. Es geht von der Mittelschicht bis hin zu denen, die ohnehin schon mit zwei bis drei kleinen Nebenjobs über die Runden kommen müssen. Und all diese Menschen haben sich von der Politik in Berlin bisher nicht ernst genommen gefühlt und in der AfD eine politische Heimat gesucht.“

Diese allerdings hat nach Meinung Hempels keine Machtperspektive. „Niemand wird mit der AfD koalieren, sie wird eine reine Oppositions- und Protestpartei bleiben, sofern sie den Sprung in den deutschen Bundestag schafft.“ Wer aber Veränderung nicht um Veränderungswillen wolle, sondern im Sinne von Verbesserung der Lage – mehr Sicherheit, mehr Bildung und mehr Zukunftsvorsorge – dem wäre zu raten, auch aus strategischen Gründen, SPD zu wählen, weil die Sozialdemokraten damit eine echte Macht- und Veränderungsperspektive bekäme.

Härte gegen Russland?

Hempel ist überzeugt, und das habe auch Schulz in den ersten Interviews und Gesprächen zu diesem Thema klargemacht, dass er in der Tradition der SPD-Ostpolitik von Willi Brandt, Egon Bahr und in jüngster Vergangenheit von Matthias Platzeck und Frank-Walter Steinmeier Wege suchen werde, um wieder ein vertrauensvolles Verhältnis zu Russland aufzubauen. Dieses Ziel werde sich auch im Wahlprogramm der SPD niederschlagen. Selbst „unter Freunden“ aber werde es darum gehen, wie die Krise in der Ostukraine zu lösen sei und wie man weiter mit den Sanktionen umgehe. Der Dialog werde aufrechterhalten. „Man wird auch nach Amerika schauen. Es gibt auch dort große Fragen, die jetzt mit Donald Trump und dessen zwei ersten Wochen des Regierens zusammenhängen, die zu lösen sind. In dieser Gemengelage wird sich der Dialog entwickeln.“

Es sei immer die SPD gewesen, betont Mirko Hempel abschließend, die immer eine Russland-Politik im Sinne von Verständigung und Dialog gefahren habe. „In dieser Tradition wird sich auch Martin Schulz bewegen.“