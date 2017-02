Eskalation in Donbass: Kiewer Buk-Raketenwerfer schießt OSZE-Drohne ab

Nach Angaben der Webseite vz.ru ist der Heckteil einer Buk-Rakete, die vom Stadtrand von Makejewka abgefeuert worden war, in ein Wohnviertel gefallen.

In den vergangenen Tagen waren die Kämpfe in der Ost-Ukraine wieder aufgeflammt. Es soll Dutzende Tote gegeben haben. Die beiden Seiten – die Regierungsarmee und die Volksmilizen – werfen sich gegenseitig vor, in die Offensive gegangen zu sein. In Donezk wurde ein Umspannwerk – vermutlich durch ukrainischen Beschuss – beschädigt. Infolgedessen wurden 207 Bergleute in einer Kohlengrube blockiert. Ihre Rettung dauerte fünf Stunden.