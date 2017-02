IS-Anwerber bei Überprüfung in Asylbewerberverfahren entdeckt - de Maizière

© AFP 2016/ Susann Prautsch / dpa Nach Berlin-Attentat: Deutschland beschließt elektronische Fußfessel für Gefährder

„Er (der Verdächtige – Anm. d. Red) ist durch Überprüfungen aufgefallen. Er ist dann unter einem anderen Namen eingereist als Asylbewerber, obwohl er bereits jahrelang in Deutschland gelebt hatte und er ist bei der Einreise dann in den Verfahren der Behörde aufgefallen“, so de Maizière

Die Generalstaatsanwaltschaft von Frankfurt-am-Main hatte früher die Verhaftung eines 36-jährigen Tunesiers gemeldet. Er war der Anwerbetätigkeit für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS, auch Daesh) ab August 2015 in Deutschland und der Vorbereitung eines Netzwerkes für einen Terrorakt verdächtig. Die geplanten Angriffsziele sind aber noch nicht bestimmt. Außerdem wurden noch 16 vermutliche Teilnehmer des Terrornetzes verhaftet.