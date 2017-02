„Rumänien von Korruption befreien“: Präsident an der Spitze von Massenprotesten

Die Regierung habe die Bemühungen von Millionen Rumänen vernichtet, die darauf gerichtet gewesen seien, dass Rumänien Ansehen in Europa erwerbe, schrieb Johannis in den Sozialnetzwerken.

Jetzt sehe er seine Mission in der „Wiederherstellung des Rechtsstaates", schrieb Johannis in seiner Erklärung: „Ich werde mein Bestes tun, um Rumänien von der Korruption zu befreien! Dafür werde ich mich bis zum letzten Tag meines Mandats einsetzen!"

In allen Großstädten Rumäniens protestierten Bürger gegen die Verordnungen der Regierung, die die Strafverfolgung von korrupten Beamten gemildert oder sogar abgeschafft hatten. Die entsprechende Kabinettssitzung fand in der Nacht auf Mittwoch statt. Das Regierungsgebäude wurde von 10.000 Protestierenden blockiert.

Den lokalen Medien zufolge gingen in Sibiu 2.000, in Cluj 3.000, in Timișoara 1000 und in Brașov 1500 Menschen auf die Straße. Die Protestierenden forderten den Rücktritt der Regierung, die von der Sozialdemokratischen Partei und der Allianz der Liberalen und Demokraten gebildet worden war.

Die neuen Vorschriften des gelockerten Strafrechts sollen den Vorsitzenden der regierenden Sozialdemokratischen Partei, Liviu Dragnea, sowie Dutzende andere Politiker vor einer Strafverfolgung schützen.