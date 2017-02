Ex-Kamfpilotin Sawtschenko: Poroschenko ist Volksfeind

„Mein Feind ist derjenige, der der Feind meines Volkes ist, der so handelt, dass es jedem Menschen schlechter geht. Wenn einfache Menschen sagen, dass sie mit jedem Tag schlechter leben“, sagte Sawtschenko im Gespräch mit der Zeitung „Nowoje Wremja“. „Ja, ich glaube er (Poroschenko – Anm. d. Red.) ist ein Volksfeind.“

Sie versprach außerdem, Poroschenko mit allen verfügbaren legalen Mitteln, darunter auch mit politischen, zu bekämpfen.

Sawtschenko hatte Ende 2016 einen Skandal in der ukrainischen Politik ausgelöst, als sie sich am 7. Dezember in der weißrussischen Hauptstadt Minsk mit den Chefs der selbsternannten Volksrepubliken Lugansk und Donezk traf. Später erklärte die ehemalige Kampfpilotin, sie habe in den Republikchefs keine Feinde, sondern einfache Menschen gesehen, mit denen man einen Dialog führen sollte. Dafür handelte sich Sawtschenko heftige Kritik von Rada-Abgeordneten sowie von ihrer eigenen Partei „Batkiwschtschina“ ein.