Seehofer fordert Aufhebung von Russland-Sanktionen

Laut Bayerns Ministerpräsident sollten die Sanktionen gegen Russland in diesem Jahr beendet werden. Der Politiker hat sich diesbezüglich in einem Interview gegenüber der Zeitung „Bild am Sonntag“ geäußert.

„Russland sollte auch in den Kreis der G8 zurückkehren. Wir müssen raus aus dem Blockdenken des 20. Jahrhunderts. Es geht um gemeinsame Antworten auf Terror, Migration, Klimawandel“, so Seehofer. Er mahnte „Realpolitik statt Säbelrasseln“ an.

Mit dieser Einstellung stelle sich Seehofer nicht nur gegen die russlandpolitische Position der Bundeskanzlerin, sondern auch gegen die seiner eigenen Partei. Denn in der jüngsten Klausurtagung habe die CSU-Landesgruppe im Bundestag dafür plädiert, die Wirtschaftssanktionen beizubehalten, bis das Minsker Friedensabkommen umgesetzt werde und die Lage in der Ost-Ukraine befriedet sei.

Im Februar des vorigen Jahres hatte Seehofer vor seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau die Bedeutung Russlands bei der Lösung internationaler Krisen hervorgehoben und gesagt, dass ohne russische Mithilfe Fortschritte bei der Eindämmung der Migrationsströme und der Bekämpfung des islamistischen Terrors unmöglich seien.