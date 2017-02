Syrien: Militante Opposition fordert Entschuldigung von De Mistura

„Wer immer er auch ist, er hat kein Recht, die Menschen zu ernennen, die im Namen der Syrer Verhandlungen führen werden. Der Sondergesandte muss im Rahmen seiner Befugnisse bleiben und sich beim syrischen Volk für seine Erklärung entschuldigen“, hieß es von der syrischen Opposition auf Twitter.

Am Dienstag hatte De Mistura angekündigt, er werde die Delegation der syrischen Opposition selbst zusammenstellen, sollten die Oppositionellen bis 8. Februar nicht selbst entscheiden, in welcher Zusammensetzung sie an den Genfer Gesprächen teilnehmen wollen.

Die neuen syrischen Friedensgespräche waren zuvor vom 8. auf den 20. Februar verschoben worden. Bei den jüngsten Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana im Januar hatte die Opposition einen von Russland vorgelegten Verfassungsentwurf abgelehnt, mit der Begründung, nur das syrische Volk dürfe die Verfassung schreiben.