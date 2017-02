Provokations-Flug: Moskau schickt Kiew Protestnote

Das ukrainische Flugzeug An-26 hat sich demnach „provokativ verhalten“. Konaschenkow betonte, dass es keinen Beschuss gegeben habe. Für die ukrainische Besatzung habe ein Wachmann Leuchtsignale mit einer Signalpistole abgegeben, „um eine Katastrophe durch einen möglichen Flugzeugaufprall gegen den Turm zu verhindern“. Durch die Flüge der An-26 habe es eine Bedrohung sowohl für das russische Personal als auch für die Ausstattung der Tiefbohrtürme gegeben.

„Am Mittwochabend ist der Attaché für Militärfragen an der ukrainischen Botschaft in der Russischen Föderation zur Übergabe einer militärisch-diplomatischen Note einbestellt worden“, so Konaschenkow.

Zuvor hatte der Generalstab der Schwarzmeerflotte mitgeteilt, dass das ukrainische Flugzeug An-26 mit der Bordnummer 53 zwei eindeutig provokative Flüge in sehr niedriger Höhe nahe der russischen Tiefbohrtürme ‚Tawrida‘ und ‚Krim-1‘ im Schwarzen Meer durchgeführt habe.

© Sputnik/ Vitaly Ankov Ukraine wirft Russland Beschuss von Transportflugzeug über Schwarzem Meer vor

Am Mittwoch hatte der ukrainische Verteidigungsminister Stepan Poltorak Präsident Petro Poroschenko darüber informiert, dass eine An-26 der ukrainischen Luftwaffe von russischen Bohrinseln aus mit Handfeuerwaffen beschossen worden sei. „An Bord der Maschine, die einen Übungsflug im Raum des Odessaer Gasfeldes absolvierte, kam niemand zu Schaden“, sagte der Sprecher Swjatoslaw Zegolko. Am Flugzeug selbst aber soll es ein Loch geben.