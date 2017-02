Plötzlich zusammen: Raketen aus Russland und Amerika sollen die VAE schützen

Wie die russische Tageszeitung „Iswestija“ am Donnerstag berichtet, sind die ersten THAAD-Raketenabwehrsysteme aus US-amerikanischer Produktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dienst gestellt worden. Die in Russland gekauften Flugabwehrsysteme des Typs Panzir-S sollen ihnen Deckung geben.

Damit sind die VAE nach Angaben der Zeitung das erste Land der Golf-Region, das eine gestaffelte Luft- und Raketenabwehr komplett aufbauen konnte. Diese enthalte auch Patriot-Abfangraketen verschiedener Modifikationen sowie modernisierte Hawk-Flugabwehrsysteme mittlerer Reichweite.

Die Patriot- und Hawk-Lenkwaffen seien allerdings, so der Bericht weiter, gegen tieffliegende Kampfjets, Marschflugkörper oder Luft-Boden-Lenkflugkörper wenig effizient. Ausgerechnet gegen solche Ziele sollen die russischen Systeme nun bei Bedarf zum Einsatz kommen.

Der russische Militärexperte Andrej Frolow sagte dem Blatt, das Panzir-System solle in den Emiraten die gleiche Rolle spielen wie in Russland: „Bei uns geben Panzir-Lenkwaffen beispielsweise S-400-Systemen Deckung. Sie schützen also teurere Luftabwehrsysteme und nehmen jene Ziele ins Visier, die zu nahe gekommen sind. Vor allem fangen sie Präzisionsmunition ab. Die THAAD-Systeme verzetteln sich nicht in solchen Kleinigkeiten, denn ihre Aufgabe besteht darin, komplizierte Ziele in großen Höhen abzufangen. Die Panzir-Systeme haben kein Pendant am Waffenmarkt.“

Laut Frolow bauen die Emirate ihre starke Luft- und Raketenabwehr auf, um sich hauptsächlich vor dem Iran zu schützen: „Außerdem haben die Huthi im Jemen, denen der Iran wiederum Rückendeckung gibt, kürzlich demonstriert, dass sie es verstehen, mit jenen operativ-taktischen Raketen umzugehen, die im Land seit dem Kalten Krieg verbleiben.“

Das Blatt kommentiert: „Ausgerechnet der Iran ist die wichtigste Gefahrenquelle für die VAE, denn er verfügt über ein breites Arsenal operativ-taktischer Raketen, die in der Lage sind, das Territorium der Emirate innerhalb von wenigen Minuten zu erreichen. Die VAE sind ein Verbündeter von Saudi-Arabien, wobei die Beziehungen zwischen Riad und Teheran derzeit äußerst angespannt sind. In den VAE sind außerdem US-Truppen stationiert, die im Fall eines Konflikts zu einem vorrangigen Ziel für iranische Raketen werden. Am gefährlichsten wären aber Raketenangriffe auf lebenswichtige Infrastruktur-Anlagen wie Stromwerke, Entsalzungsanlagen, Bohrinseln und Ölraffinerien.“

Die Zeitung erklärt den Hintergrund: „Noch im 20. Jahrhundert hatte der militärisch stärkere Iran einige strategisch wichtige Inseln der Emirate besetzt. Während des iranisch-irakischen Krieges in den 1980er Jahren flog die iranische Luftwaffe mehrere Bombenangriffe auf Ölanlagen der VAE, um die Scheichs für deren finanzielle Hilfe für Saddam Hussein zu bestrafen. Im Hinblick auf die Intensivierung des iranischen Atom- und Raketenprogramms sowie auf die zunehmende Konfrontation zwischen dem Iran und Saudi-Arabien beschlossen die Emirate in den 2000er Jahren, in die Luft- und Raketenabwehr zu investieren, um den wichtigsten Trumpf Teherans, die ballistischen Raketen, zu neutralisieren.“