© AFP 2016/ Yuriy Dyachyshyn Poroschenko will in die Nato – und verspricht schon Referendum

Eigentlich wollten die Nato-Beamten mit ihren Kollegen in Kiew über technische Details des in Europa stationierten Raketenabwehrsystems beraten, wie die Zeitung schreibt. Sollte dieses nämlich jemals zum Einsatz kommen, würden Teile und Trümmer von Abfangraketen auf ukrainischem Territorium niedergehen. Dieses Problem hätte die Nato mit Kiew besprechen wollen – wäre da nicht der neue US-Präsident.

Donald Trump habe während seines Wahlkampfs die Nato-Verbündeten der USA mehrmals dafür kritisiert, dass sie ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkämen. „Wir schützen sie, unterstützen sie militärisch und so weiter, aber sie beklauen die Vereinigten Staaten. Und was machen wir? Nichts“, hat Trump laut WSJ in einer Wahlkampfrede verkündet.

Nach seinem Wahlsieg bezeichnete Trump die Nato als „obsolet“, weil sie sich um den Terror nicht gekümmert habe. Zugleich betonte er, dass nur fünf Nato-Mitglieder „zahlen, was sie zahlen müssen“ – und das sei nicht viel, so Trump laut WSJ.

Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow kommentierte Trumps Äußerungen indes mit den Worten, die Nato sei kaum als „zeitgemäße Struktur“ zu bezeichnen. „Die Nato ist in der Tat ein Relikt aus der Vergangenheit, dem stimmen wir zu“, sagte Peskow. Die nordatlantische Allianz sei eine Organisation, in deren System die Konfrontation angelegt sei, betonte er.

Berlin und Paris reagierten indes besorgt auf Trumps Einschätzung. Die Nato erfülle ihre Aufgabe, das Potential ihrer Mitgliedsstaaten für deren kollektive Sicherheit zu stärken, sagte der französische Präsident Francois Hollande. Das Sicherheitsbündnis werde erst obsolet, „wenn die Bedrohungen obsolet werden“, sagte er.

© AFP 2016/ Odd ANDERSEN Nato und EU besorgt über Trumps „Obsolet“-Kommentar - Steinmeier

Der ehemalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier erklärte, Trumps Äußerungen seien nicht nur in Brüssel mit Verwunderung und Sorge aufgefasst worden. Trumps Position stehe im Widerspruch zu den Erklärungen seines künftigen Verteidigungsministers James Mattis, sagte Steinmeier.

Wie die Bundesregierung mitteilte, haben Donald Trump und Angela Merkel in einem gemeinsamen Telefonat nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten betont, dass die Allianz sich „den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen“ müsse. Die Investitionen in die gemeinsame Verteidigung seien von allen Nato-Mitgliedern zu tätigen, hieß es.