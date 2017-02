© Sputnik/ Ilya Pitalev Braucht Russland Militärstützpunkte in Libyen?

Eine Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Ländern ermögliche die Behandlung libyscher Soldaten in der Russischen Föderation, sagte der Vorsitzende des libyschen Parlaments. Ein libyscher Armeesprecher bestätigte, die Behandlung der ersten 70 Soldaten in Russland sei der erste Schritt bei der Umsetzung dieses Abkommens.

„Laut der Vereinbarung sollen insgesamt 500 Armeeangehörige in Russland medizinisch versorgt werden“, so der Vertreter der libyschen Armee. Die Soldaten hätten unter dem Oberbefehl von Chalifa Haftar gegen die Terrormiliz ‚Islamischer Staat‘ gekämpft, hieß es.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori Libysche Armee bittet Russland um Waffenlieferungen - Medien

Die libysche Nationalarmee unter dem Oberbefehl von Chalifa Haftar unterstützt das libysche Parlament, welches in der Stadt Tobruk im Osten des Landes seinen Sitz hat. Die von den Vereinten Nationen geförderte Regierung in Tripolis unterstützt die Nationalarmee nicht. Die Truppen von Chalifa Haftar bekämpfen den IS in der nordlibyschen Stadt Bengasi. Im vergangenen Jahr hatte Haftar die russische Hauptstadt zu Gesprächen mit dem Außen- und Verteidigungsministerium sowie mit dem russischen Sekretär im UN-Sicherheitsrat besucht.