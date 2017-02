Risiken für Russland durch Umdenken der USA: „Bürde auf jemanden abwälzen“

In einem Gastbeitrag für die Zeitung „Wedomosti“ schreibt Lukjanow, nach dem Kalten Krieg sei die globale US-Führung auf liberaler Basis als etwas Selbstverständliches betrachtet worden. Es habe ihr jedoch an einer detaillierten Gestaltung gemangelt: „Je mehr sich die Probleme im Weltsystem zuspitzten, desto aktueller wurde die Frage nach Steuerungs-Mechanismen. Jene während des Kalten Krieges gegründeten westlichen Institutionen, die automatisch zu Institutionen der Weltverwaltung wurden, konnten die neue Aufgabe nicht mehr meistern.“

Russland habe sich in die liberale Ordnung nicht einbetten lassen, bekomme nun aber eine Chance, sich einen akzeptableren Platz im Nachfolgesystem zu finden: „Seit Mitte der 2000er Jahre, als es klar wurde, dass die führenden Länder Russland nicht als Träger gleichberechtigter Interessen betrachten, arbeitete Moskau faktisch der liberalen Ordnung entgegen. Moskau bot also den Grundsätzen die Stirn, die im Westen als Axiom galten. Das russische Vorgehen war relativ erfolgreich – dies ist darauf zurückzuführen, dass die liberale Ordnung nach ihrem Höhepunkt am Anfang des 21. Jahrhunderts mit zunehmenden Problemen konfrontiert wurde.“

Der Brexit und Donald Trump seien krasse Beispiele für die Selbstzuwendung des Westens. Dieser gehe nun von Expansion zu Gewinnmitnahme über, um eine Überbelastung zu vermeiden, so der Kommentar.

Es komme die Zeit des nationalen Egoismus: „An Stelle des Kampfes um ‚Einflussbereiche‘ (also um eine Expansion) nimmt die Konkurrenz um die Möglichkeit zu, die überflüssige Bürde auf jemanden abzuwälzen. Charakteristisch ist in diesem Sinne die zugespitzte Diskussion darüber, wer für die Nato bezahlen soll.“

„In diesem Zusammenhang kommt die Frage nach dem Inhalt möglicher Deals auf – etwa mit Russland. Wird die US-Administration vielleicht anstatt eines ‚Reset‘-Vorgangs mit Moskau versuchen, sich von den schweren Lasten (angefangen mit dem Nahen Osten) zu befreien? Und wo liegen die Grenzen der russischen Ambitionen?“, fragt Lukjanow.

Die Konjunktion ändere sich derzeit in eine Richtung, die für Russland günstig sei. Daraus könne die Versuchung resultieren, den einstigen globalen Status zurückzugewinnen und das seit 25 Jahren Eingebüßte nachzuholen. Dies sei zwar psychologisch erklärlich, aber riskant:

Nach Ansicht des Experten sollte Russland darauf verzichten, den Zerfall der Sowjetunion als Bezugspunkt für das strategische Denken zu betrachten. Laut Lukjanow wäre es falsch, an eine Revision der Ergebnisse des Kalten Krieges zu denken, denn diese Ergebnisse wurden bereits „vom Leben selbst und von der Logik der Weltentwicklung revidiert“.