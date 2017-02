Niederlage vermarkten: Hillary Clintons Kampf soll in Buchform erscheinen

© REUTERS/ Kevin Lamarque Obama offenbart seine Pläne für die Zukunft

Das Buch mit persönlichen Essays soll im September 2017 erscheinen. Dort soll besonderes Augenmerk auf die Wahlkampagne sowie Zitate interessanter Menschen gelegt werden, die sie über Jahrzehnte inspiriert haben: „Diese Zitate haben mit geholfen, die guten Zeiten zu zelebrieren, den absurden Zeiten mit einem Lachen zu begegnen, in den harten Zeiten durchzuhalten und meine Wertschätzung zu vertiefen für all das, was das Leben bereithält.“

Am 26. Dezember hatte auch Barack Obama mitgeteilt, dass er sich nach seinem Amtsrücktritt mit einem neuen Buch befassen möchte und dafür „eine Zeitlang Stille brauche“. „Ich meine nicht politisch, sondern innerlich. Ich brauche Zeit, um mich auszuruhen“, sagte er gegenüber CNN. Bevor man etliche gute Entscheidungen zu treffen hat, sollte man sein Inneres in Einklang bringen und alles Geschehene analysieren, so Obama.

Clinton hatte am 8. November 2016 die US-Präsidentenwahl gegen den republikanischen Kandidaten Donald Trump verloren.