Schottlands Regierungschefin Sturgeon stellt May Ultimatum zu Brexit

Schottlands Erste Ministerin Nicola Sturgeon sei gar nicht befugt, ein weiteres Mal über den Verbleib Schottlands in Großbritannien abstimmen zu lassen, sagte der Verteidigungsminister. Auf die Frage, ob die britische Regierung ein zweites Referendum in Schottland unterstützen würde, antwortete Fallon klar und deutlich: „No, forget it!“ (zu Deutsch: „Nein, vergesst es!“). Die britische Regierung werde das schottische Kabinett nicht dazu befugen, ein weiteres Mal bis zum Jahr 2020 über die Unabhängigkeit abstimmen zu lassen. Diese Frage sei sowieso vom britischen Parlament zu entscheiden, welches die Schotten übrigens auch nicht unterstützen wolle, sagte der Verteidigungsminister laut „The Herald“.

„Sturgeon fordert uns ständig dazu auf, die Regierung der Scottish National Party zu respektieren. Aber sie muss Schottlands Entscheidung zum Verbleib im Vereinigten Königreich aus dem Jahr 2014 und die Entscheidung Großbritanniens zum Austritt aus der EU respektieren. Respekt ist keine Einbahnstraße“, betonte Fallon.

Harter Brexit ist eine Wirtschaftskatastrophe – Schottlands Regierungschefin Sturgeon

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte die britische Premierministerin Teresa May jüngst in einem Ultimatum aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten ein Ergebnis hinsichtlich des Brexits zu erzielen. Sonst wolle sie in Schottland noch vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum abhalten. Medieninformationen zufolge könnte die schottische Regierungspartei noch vor Ende März auf einem Parteitag die Durchführung eines zweiten Referendums ankündigen, also noch vor Beginn der Austrittsverhandlungen Londons mit der EU.

Beim Referendum in 2014 stimmten 55 Prozent der Wähler für den Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich, 45 Prozent stimmten dagegen. Doch: Nach dem Brexit-Referendum habe Großbritannien aufgehört, „jenes Land zu sein, in dem die Schotten bleiben wollten“, behauptet Sturgeon.