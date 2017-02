Sex im Weißen Haus: Diese Codewörter benutzt der Secret Service

Natürlich werden der neue Präsident, Donald Trump, und seine Familienmitglieder besonders geschützt. Und dafür gibt es auch ganz besondere Sicherheitsmaßnahmen: Neulich sollen Trump uns seine Ehegattin angeblich spezielle Tarnnamen erhalten haben, die die Leibwache untereinander benutzt.

Laut einem CNN-Bericht wird der neue US-Staatschef in Funkgesprächen der Bodyguards nun als „Mogul“ und Melania als „Muse“ bezeichnet. Eine Maßnahme gegen das Mithören fremder Ohren. Doch zugleich auch eine Tradition, die schon auf mehrere Jahrzehnte zurückgeht. So weit, so gut.

© AP Photo/ Alex Brandon, File Donald und Melania Trump - Archivfoto

Doch beim Schutz rund um die Uhr kann es auch zu ziemlich delikaten Situationen kommen – immerhin ist Donald Trump, auch wenn jemand das Gegenteil behaupten sollte, ein Mensch aus Fleisch und Blut, der zweifelsohne manchmal Anspruch auf Privatsphäre hat. Deshalb soll der Secret Service laut Informationen von „The Sun“ schon beim vergangenen Präsidenten, Barack Obama, ganz besondere Codewörter für solche heikle Gegebenheiten vorbereitet haben: „… and … discussing the Bosnian problem”.

© AFP 2016/ MOLLY RILEY Donald und Melania: Erster Tanz des Präsidentenpaars – VIDEO

Habe also der einstige Herr der Weißen Hauses Barack Obama ( Geheimname „Renegade“ ) sich auf die Schnelle mal in einem Zimmer mit seiner Frau Michelle („Renaissance“) einschließen wollen, so klang das etwa so:

„Der Abtrünnige darf nicht gestört werden – er bespricht mit der Wiedergeburt das bosnische Problem“.

Laut „The Mirror“ soll diese Wortkombination auch weiter verwendet werden, dürfte aber mit „Mogul“ und „Muse“ wohl etwas besser klingen. Manche Internet-User scherzen jedoch, dass das „bosnische Problem“ ins „ukrainische“ umbenannt werden sollte. Oder vielleicht auch ins slowenische – immerhin stammt die First-Lady aus diesem Land.