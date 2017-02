© AFP 2016/ Robyn Beck Obama vs. Trump: Sieben Kriege gegen einen Erlass

Dabei konnten sie keine näheren Details zu dem „Konflikt“ nennen.

Einer der New Yorker sagte dazu: „Klar ist Russland für sein aggressives Verhalten bekannt. Wie mir scheint, versucht dieses Land, zu seiner alten Taktik zurückzukehren und möglichst viele Territorien zu erobern.“

Ein weiterer Befragter: „Sie (Russland) haben versucht, das Gleiche in Georgien anzurichten. Jetzt tun sie das in der Ukraine. Das ist ihr Standardschema.“

Auf die Bitte hin, den Einwohnern von „Kyrgbekistan“ einen Rat zu geben, wünschten die Befragten den Bürgern des „unterdrückten Landes“, stark und unbeugsam zu bleiben.

„Ihr dürft die Hoffnung nicht verlieren. Es wird sich schon – wenn nicht die USA, so doch ein anderes Land – finden, das Euch die Hilfshand reichen wird. In der Welt gibt es viele Staaten mit hohen Moralprinzipien“, so ein weiterer Einwohner von New York.

Westliche Medien haben wiederholt Informationen über eine angebliche Bedrohung von Seiten Russlands gegen benachbarte Länder verbreitet. So haben Experten des US-Analysezentrums Atlantic Counsil behauptet, dass Russland Polen in nur einem Tag und das Baltikum innerhalb von 60 Stunden besetzen könnte. Moskau hat nicht nur einmal erklärt, dass Russland keine Interventionen gegen andere Länder betreibt und dass Russland-feindliche Stimmungen von außen suggeriert werden.