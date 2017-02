Antirussische Position Kiews erschwert konstruktiven Dialog - Lawrow

„Gegenwärtig ist der Aufbau jedes konstruktiven Dialogs mit dem heutigen Kiewer Regime in der Praxis durch den offenkundig russlandfeindlichen Kurs der ukrainischen Behörden, durch Kiews fehlende Bereitschaft zum Ankurbeln der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern erschwert“, so Lawrow.

© Sputnik/ Alexey Druzhinin Putin nennt Gründe für Zuspitzung im Donbass

Demnach „war und bleibt die Hauptaufgabe der russischen Führung, der exekutiven Machtorgane, natürlich einschließlich des Außenministeriums, vor allem die Vertretung der Interessen der Russischen Föderation, der Schutz der Rechte unserer Landsleute“. Wie der russische Chefdiplomat ergänzte, „sind wir daran interessiert, dass die Ukraine letztendlich ein kalkulierbarer erfolgreicher Staat wird, der in Frieden und Eintracht mit Russland lebt“.

Video: Ukrainische Panzer rücken ins umkämpfte Awdijiwka vor

In den vergangenen Tagen sind die Kämpfe in der Ost-Ukraine wieder aufgeflammt. Es soll Dutzende Tote gegeben haben. Beide Seiten – die Regierungsarmee und die Volksmilizen – werfen sich gegenseitig vor, im Raum Awdijiwka (Awdejewka) eine Offensive versucht zu haben. Diese Ortschaft mit rund 30.000 Einwohnern liegt knapp 20 Kilometer nördlich von Donezk. Die Eskalation fiel mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Deutschland zusammen, wo er für neue Sanktionen gegen Russland warb.

Der UN-Sicherheitsrat hat die Konfliktparteien in der Ukraine zur unverzüglichen Rückkehr zur Waffenruhe aufgefordert.